ONavio de Assistência Hospitalar “Doutor Montenegro” sairá, nesta quarta-feira, 8, do Cais da Estação Naval Rio Negro, em Manaus, com destino ao município de Cruzeiro do Sul.

A 20ª edição da Operação Acre oferecerá consultas médicas e odontológicas, exames clínicos e laboratoriais, procedimentos de enfermagem, cirurgias de pequeno porte, pré-natal, exames de mamografia e raio-x, palestras educativas, distribuição de medicamentos e atenção farmacêutica.

A expectativa é que sejam atendidas de 15 a 20 mil pessoas.