O ano está apenas começando, mas o Flamengo já aparece na frente dos principais rivais da temporada. Enquanto Palmeiras e Santos pouco se movimentam no mercado de transferência, a equipe rubro-negra anunciou três reforços. Isso deixa o time como principal favorito nas casas de apostas esportivas, seja para o título do Campeonato Brasileiro ou até mesmo da Copa Libertadores. A continuidade do trabalho de Jorge Jesus e a falta de rivais à altura explicam algumas dessas projeções virtuais para 2020.

Ainda em dezembro, a diretoria carioca confirmou a chegada de três nomes no elenco. O atacante Pedro Rocha, que estava no Cruzeiro, foi o primeiro a assinar contrato. Sem divulgar os valores, o jornal Gazeta do Povo confirmou a contratação do jogador, que chega para ser uma boa opção no banco de reservas do clube. Outro anúncio, esse mais discreto, foi o do atacante Thiago, que deixou o Náutico e é uma aposta para o futuro.

A última novidade veio na defesa, um dos setores que ainda precisa de melhor trabalho do lado de Jorge Jesus. Após uma longa negociação, inclusive envolvendo clubes da Europa, o zagueiro Gustavo Henrique assinou com o Flamengo. O antigo jogador do Santos ficou sem contrato e foi bastante disputado no mercado de transferência. O portal de notícias Globoesporte relatou o acerto entre ele e o clube carioca logo após o término do Campeonato Brasileiro.

Todas essas movimentações deixam a equipe rubro-negra à frente dos rivais no Brasil. Dessa forma, o Flamengo, mais uma vez, será cotado como o principal favorito para todos os torneios em plataformas especializadas e nos prognósticos de futebol, como as dicas de apostas esportivas da Betfair. Motivos não faltam para todo esse otimismo nas projeções online, principalmente após essas três contratações. Outro ponto foi que Jorge Jesus se manteve no comando do clube, o que pode ser visto como algo positivo em termos de técnica, uma vez que o time não precisará se adaptar a um novo estilo de treinamento ou a novas táticas.

Mudanças em 2020

As duas equipes paulistas que desafiaram o Flamengo em 2019 podem não ter anunciado nenhum jogador novo, mas já sofreram algumas mudanças. No Palmeiras, por exemplo, a chegada de Vanderlei Luxemburgo ainda é uma notícia que divide opiniões. O veterano treinador foi bem no Vasco e pode ter sido uma boa escolha para fazer o time crescer em relação ao atual campeão.

Já o Santos, que terminou como vice-campeão brasileiro, tentou copiar a diretoria carioca. O português Jesualdo Ferreira foi anunciado como novo comandante da equipe, substituindo Jorge Sampaoli. A contratação do desconhecido treinador é uma aposta ousada e também uma prova de que 2020 será o ano dos treinadores estrangeiros. O jornal português Tribuna Expresso mostrou e explicou essa nova tendência no futebol brasileiro.

Assim, a nova temporada tem tudo para continuar com os holofotes voltados para o campeão Flamengo. A equipe se mantém como principal favorita nas apostas esportivas e, devido à excelente temporada que fez em 2019, não parece ter qualquer rival próximo. No entanto, o futebol sempre guarda algumas surpresas e, por isso, vale a pena ficar atento a todos os times que estão se movimentando no mercado. Corinthians e Grêmio, por exemplo, podem surpreender com os novos elencos que estão montando para os próximos jogos do calendário. Vejamos quais novidades o novo ano trará nesse sentido.