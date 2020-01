Uma parceria entre o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM) promete sair do papel e impactar o empreendedorismo no estado.

Nesta segunda-feira, 6, a secretária Claire Cameli foi recebida pelo presidente do Ieptec, Francineudo Costa, para tratar sobre a questão e alinhar a atuação de ambas instituições. Na ocasião, a secretária esteve acompanhada da diretora de Gestão Administrativa e Financeira da SEASDHM, Neiva Tessinari.

“Estamos definindo as diretrizes desta parceria com foco no desenvolvimento de políticas para mulheres, assistência social, direitos humanos e juventude. O Ieptec entraria com a educação técnica, a capacitação e o acompanhamento profissional destas pessoas”, disse Claire Cameli.

A proposta consiste em dar suporte técnico aos projetos implementados pela SEASDHM na área do empreendedorismo e afins, por meio da capacitação de mulheres vítimas de violência, jovens produtoras e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Com essa iniciativa, pretendemos estimular o empreendedorismo, a geração de emprego e renda, contribuindo assim para autonomia dessas mulheres”, disse Francineudo Costa.