Um adolescente de 16 anos foi morto com um tiro no peito ao tentar assaltar familiares de um policial na tarde desta terça-feira (7). O fato aconteceu no Bairro João Eduardo II, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o jovem estava em uma motocicleta com seu comparsa e passou duas vezes por uma rua do bairro, levantando a suspeita dos moradores. O policial, que estava em uma casa, pegou uma pistola e aguardou os bandidos passarem novamente.

Os criminosos voltaram, o adolescente desceu da moto, mas quando sacou uma arma de brinquedo para tentar assaltar os familiares do agente, foi alvejado com um tiro no peito. O jovem morreu antes de ser socorrido. O comparsa acelerou a moto e tentou fugir, mas na esquina da rua acabou caindo, deixou o veiculo no chão e saiu correndo.

Policiais Militares do 1° batalhão foram acionados e tentaram procurar pelo comparsa do adolescente, mas o acusado não foi preso até o momento. O corpo do rapaz foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação e para os exames cadavéricos.

Após todos os procedimentos serem adotados no caso, o agente de segurança foi levado para a Delegacia de Flagrante (Defla), para prestar esclarecimentos. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai realizar as investigações do ocorrido.