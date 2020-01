O América-MG derrotou a equipe do Galvez, por 3 a 0, em jogo válido pela segunda rodada do grupo 8 da Copinha. A partida foi realizada na tarde desta segunda-feira, 6, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, interior de São Paulo.

O time mineiro foi superior durante o confronto, mas só conseguiu abrir o placar aos 39 do primeiro tempo, com Guilherme, após falha do goleiro Gabriel.

Na etapa complementar, o Imperador, que jogou praticamente na retranca, foi em busca do empate, mas acabou sendo goleado. O atacante Guilherme, marcou o segundo e Renato deu os números finais à partida.

O placar só não foi mais elástico por conta das defesas do goleiro acreano. “Foi uma partida difícil, erramos muito e saímos derrotados”, disse o goleiro Gabriel.

No outro jogo do grupo 8, o Desportivo Brasil-SP venceu o Volta Redonda-RJ por 3 a 0. Com os resultados desta segunda-feira, 6, Galvez, Volta Redonda-RJ, Desportiva Brasil-SP e América-MG somam 3 pontos. O Galvez voltou a campo na próxima quinta-feira, 9, contra o Volta Redonda.