Duas pessoas foram mortas a tiros em cidades do interior do Acre, nos primeiros 6 dias deste ano. Em apenas um dos casos, uma pessoa foi presa. A Polícia Civil investiga os ocorridos.

Na última quinta-feira (2), Bismarque Araújo foi morto com 3 tiros de espingarda na Comunidade Rio Cruzeiro do Vale, em Porto Walter. O autor dos disparos se entregou na delegacia do município e confessou o crime.

Em Sena Madureira, por volta das 6h da manhã desta segunda-feira (6), a Polícia Militar acabou encontrando o corpo de um jovem no Bairro Jardim Primavera. Populares disseram que ouviram sons de disparos por volta das 3h, mas não saíram para ver o que aconteceu.

A vítima não foi identificada até o fechamento desta matéria. O corpo apresentava marcas de tiros na cabeça, perna e outras partes. O cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, para identificação e realização dos exames cadavéricos.