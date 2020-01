O começo de ano marca a volta de algumas dores de cabeça para o brasileiro. Entre contas, impostos e dívidas, os materiais escolares dos filhos também são preocupações para pais e mães. Segundo a Abfiae (Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares), nesta volta às aulas, os itens devem estar, em média, 8% mais caros do que em 2019.

O diretor de marketing do Cuponomia, Ivan Zeredo, destaca que os altos preços praticados também tem relação com o período em que os pais se planejam para fazer as compras dos materiais escolares.

“Com o início do ano e retorno das atividades na volta das férias, muitos consumidores deixam para comprar os itens escolares próximo do período de aulas, o que faz com que esse mercado seja muito aquecido nessa época do ano, aumentando os preços”, explica o especialista.

No entanto, o dinheiro desembolsado na compra dos materias pode ser reduzido consideravelmente se algumas práticas para economizar forem adotadas.

“O mais importante é que os pais façam uma pesquisa antes da compra para que consigam descontos”, diz Zeredo.