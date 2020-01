caixa de supermercado, Monique Mari de Jesus, de 34 anos, foi atingida diversas vezes por golpes de faca depois de o dono da casa onde ela mora em Barueri, na Grande São Paulo, se irritar com o barulho. “Achei que ia morrer, principalmente quando ele tava me enforcando”, revelou a vítima. As informações são da Record TV.

Monique mora desde 2017 na casa, que é alugada. No mesmo terreno, há mais duas casas, uma edícula e uma outra que fica em cima, que é ocupada pela proprietária e o marido, identificado como Renan da Costa Semil, de 41 anos.

Segundo a vítima, há uns dois meses, Renan passou a se incomodar com o barulho das crianças. Monique estava na casa com dois filhos, um de 4 e outro de 6 anos, que não podiam mais correr ou brincar no quintal.

No dia 30, por volta das onze e meia da noite, ela voltou à casa que fica na rua Governador Ademar Pereira de Barros, no Jardim Belval, para pegar algumas roupas e lavar outras. Enquanto estava no tanque, Renan apareceu, fechou o portão e passou a desferir diversas facadas contra a vítima.

Mesmo com a faca quebrada, ele continuou a atacar a mulher com socos e também tentou enforcá-la. O cunhado do suspeito e um vizinho socorreram Monique. Ela foi levada para o hospital Sameb, de Barueri.

