O Memorial dos Autonomistas anuncia a abertura, nesta terça-feira, 7, da exposição coletiva Identidades, de autoria dos artistas plásticos Oscar Junior, César Filho e Edinho Teixeira.

A exposição conta com o apoio da Associação dos Artistas Plásticos do Acre (AAPA) e da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), permanecendo aberta ao público até o dia 31 de janeiro.

Oscar Junior, idealizador da exposição, conta que as obras representam a sua visão sobre a arte: “A exposição Identidades representa tudo aquilo que me faz ser um artista, e foi exatamente isso que motivou o título, são as nossas identidades colocadas em telas”, acrescenta.

Os quadros se encontram disponíveis também para venda diretamente com os pintores, que podem dar mais informações sobre valores e formas de aquisição.

Segundo a coordenadora do Memorial dos Autonomistas, Dulcinéia Vaz, esta é apenas a primeira das inúmeras exposições que o Memorial deseja receber ao longo deste ano: “Nós nos encontramos sempre de portas abertas para receber todos os artistas, em especial os artistas do nosso Estado, e ficamos muito honrados quando eles utilizam esse espaço, que é cuidado com muito carinho, para fazer com que suas obras cheguem até o público”, finaliza.