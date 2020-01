O jovem Ítalo da Silva Charife, 20 anos, morreu após ser ferido a tiros, na noite deste domingo (5), enquanto caminhava pela Rua Karen, no Bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, membros de uma facção criminosa, que estavam em um carro de cor branco, pararam próximo a vítima, desceram do veículo, efetuaram vários disparos contra Ítalo e fugiram em seguida.

O jovem foi socorrido por populares e levado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo. Ao dar entrada no hospital, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após ser constatado que Ítalo já estava sem vida, o corpo foi levado o IML, para a realização dos exames cadavéricos.

Policiais Militares do 3° batalhão ainda estiveram no local onde o crime aconteceu e tentaram procurar pelos criminosos, mas ninguém foi preso até o momento.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) colheram as informações e iniciaram as investigações do caso.