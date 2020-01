O motociclista Ismael Farias da Costa, de 32 anos, morreu após ter sido vítima de um acidente de trânsito na tarde deste domingo (5), no Ramal do Adolar, no km 02 da BR-364, sentido Sena Madureira – Rio Branco.

Segundo informações de populares, uma caminhonete modelo Hilux “fechou” o motociclista, que acabou colidindo na lateral da carroceria do veículo, fazendo com que o piloto da moto caísse fosse jogado violentamente ao chão.

A vítima teve uma fratura exposta no joelho esquerdo. O impacto foi tão forte que a barriga da vítima chegou a rasgar expondo as vísceras do homem. A esposa de Ismael, identificada sendo Kawllana Santos Moraes, 25 anos, foi arremessada por cerca de 10 metros do marido e com possível fratura na perna e no braço. Após o acidente o motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro as vítimas.

O casal foi levado por duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital João Câncio Fernandes, em estado de saúde grave. Como o estado de saúde de Ismael se complicou, ele teve que ser transferido para o pronto-socorro de Rio Branco, mas não resistiu e morreu na manhã desta segunda-feira (6).

A polícia realizou todos os procedimentos no local do ocorrido e procura pelo motorista da caminhonete que provocou o acidente.