Nos Estados Unidos, uma dose baixa de aspirina é recomendada diariamente para pessoas acima de 50 anos, com risco superior a 10% de contrair doenças cardiovasculares.

“Alguns acreditam que a aspirina é um ‘medicamento milagroso’ devido ao seu potencial para a prevenção de doenças resultantes de inflamação crônica, como câncer, alzheimer, parkinson e artrite”, disse Ajay Goel, principal autor do estudo e reitor da Departamento de Diagnóstico Molecular, Terapêutica e Oncologia Translacional no centro particular de pesquisa clínica City of Hope, na Califórnia.