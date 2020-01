A onda de assaltos na região do segundo distrito de Rio Branco tem deixado muitos moradores e empresários em pânico. No início da manhã desta segunda-feira (6), o alvo dos criminosos foi uma farmácia na Via Chico Mendes, no Bairro Areal.

Segundo informações de uma funcionária, dois homens em uma motocicleta chegaram no local, pararam no estacionamento e entraram na loja anunciando o assalto. Os bandidos, que estavam de capacete e com duas pistolas nas mãos, renderam os funcionários e duas clientes.

Os criminosos conseguiram subtrair cordão, pulseira, celular, carteira e uma boa quantia em dinheiro na farmácia. O roubo aconteceu a poucos metros do BPTrans na corrente, onde fica concentrado uma grande parte do Policiamento Rodoviário Estadual.

Um boletim de ocorrência deve ser registrado na Delegacia de Investigação Criminal (DIC), no bairro Cadeia Velha para que o caso seja investigado.

Segundo os moradores, o risco de acontecer algum assalto ou latrocínio na região, em qualquer horário, é alto. A comunidade solicita mais atenção do poder público no tocante à segurança pública para esta localidade, pois os roubos são constantes nessa região.