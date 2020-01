O time do Galvez terá uma partida decisiva nesta segunda-feira, 6, pela Copa São Paulo de Futebol Junior. O Imperador enfrenta a equipe do América-MG, em confronto válido pela segunda rodada da fase classificatória da Copinha.

O jogo será realizado a partir das 13h15 (horário local), no Estádio Municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz, interior de São Paulo. O representante acreano, que estreou com vitória por 1 a 0, diante do Desportivo Brasil-SP, precisa vencer para chegar à segunda fase da competição nacional.

Já para o time mineiro, que vem de derrota contra o Volta Redonda, vencer é fundamental para manter as chances de classificação. O treinador Oziel Moreira está confiante na classificação e, disse que o Imperador vai buscar a vitória. “Vamos manter o mesmo esquema da partida anterior, queremos a classificação”, disse o treinador acreano a uma emissora de TV.

O Galvez lidera o grupo 8 ao lado do Volta Redonda-RJ, ambos com 3 pontos