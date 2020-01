Francilene Gomes dos Santos, moradora da casa de madeira pegou fogo na noite deste sábado (4), no loteamento Praia da Amapá, região do segundo distrito de Rio Branco, pede ajuda para reconstruir a residência.

Segundo a moradora, o fogo começou após um curto-circuito na rede elétrica e consumiu toda a estrutura da casa. Após as chamas serem apagadas pelo Corpo de Bombeiros, uma Bíblia foi encontrada intacta no local.

Francilene pede doações com roupas, móveis, fogão, geladeira, botija de gás (pode ser usado) e até mesmo material para reconstruir a casa. Para ajudar a família, entre em contato pelo número (68) 99939-0914

A reportagem esteve no local fazendo imagens, e também verificou que somente as pontas da Bíblia ficaram queimadas e que o resto do livro sagrado continuou intacto.

A Bíblia ainda estava aberta em um louvor do livro de Salmos. Nem a água que foi jogada pelo Corpo de Bombeiros foi capaz de borrar ou apagar as letras.