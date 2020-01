Mais dois sinistros foram registrado neste sábado (4), no Acre. Um aconteceu em Rio Branco e outro no município do Bujari, interior do Acre. Por volta das 11h 48min de sábado (4), aconteceu um princípio de incêndio em um trailer que estava as margens de uma rua no loteamento Pedro Roseno em Rio Branco.



Populares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar que agiram rápido e conseguiram impedir que o fogo se propagasse e acabasse com o trailer, e de forma rápida e evitou o incêndio. O segundo incêndio foi registrado por volta das 22h, ainda nesse sábado (4), em uma casa de madeira no ramal do Mauro, 10 km após o Bujari e mais 1,5km de ramal, nesse caso o proprietário sofreu queimaduras ao tentar retirar móveis da residência.

O morador acionou o Corpo de Bombeiros Militar para que fossem apagadas as chamas que consumiram completamente a casa.