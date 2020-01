Uma casa de madeira pegou fogo na noite deste sábado (4), no loteamento Praia da Amapá, região do segundo distrito de Rio Branco. A suspeita é que o fogo tenha começado após um curto circuíto na rede elétrica. A perícia do Corpo de Bombeiros Militar está no local e o laudo ficará pronto em 30 dias

As chamas consumiram toda a estrutura da residência. Não há informações sobre pessoas que estivessem dormindo no local, no momento do ocorrido, e nem se há feridos.

Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros Militar para que fosse apagado as chamas que havia a possibilidade do fogo passar para uma segunda residência que fica no mesmo terreno. Todo incêndio foi controlado e os militares fizeram o rescaldo nas brasas. As informações colhidas no local ajudarão a Polícia Civil a investigar o ocorrido.