Comerciantes denunciaram, neste domingo (5), a falta de banheiros para o público e esgotos estúpidos no Mercado Velho, em Rio Branco. Eles pedem que os problemas sejam resolvidos.

O Mercado Velho é o maior ponto turístico de Rio Branco, que abrange desde as comidas típicas, venda de flores e artesanatos regional. Esse local tem gerado emprego e renda para muitas famílias que vêm se reinventado no mercado informal.

Para os pequenos comerciantes, a falta de apoio e de atenção do Poder Público tem distanciado uma grande parte da freguesia que, nessa época do ano, passeia com seus familiares e amigos pela cidade.

A comerciante Neide disse à reportagem que está mais difícil com as condições do local, tenho em vista que muitos reclamam que muitas vezes o único banheiro do Mercado não está aberto, sendo necessário que os clientes utilizem as paredes e o chão do local para realizar suas necessidades fisiológicas.

Segundo ela, um bar muito conhecido e bem frequenta por várias pessoas não abriram devido o mau cheiro do esgoto obstruído, que fica na frente do estabelecimento comercial.

Vários proprietários de outros comércios no local também fizeram um apelo para que o Poder Público resolva esses problemas o mais rápido possível.