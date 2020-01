O Galvez, representante acreano na Copa São Paulo de Futebol Júnior, estreou com vitória. O time Sub-20 do Imperador venceu por 1 a 0 a equipe do Desportivo Brasil.

A partida, válida pela primeira rodada da Copinha, foi realizada na manhã desta sexta-feira, 3, no Estádio Municipal Ernesto Rocco, na Cidade de Porto Feliz, em São Paulo.

O gol da equipe acreana foi marcado pelo atacante Alifi Felipe, aos 46 minutos do segundo tempo. “Foi uma vitória importante, vamos em busca do nosso objetivo que é a classificação”, disse o atleta a uma rádio da cidade, após o fim da partida.

O Galvez, que está no grupo 8, soma os primeiros três pontos na Copinha. Na segunda rodada da fase classificatória, o time acreano enfrenta o América-MG. O jogo será no dia 6, às 15h15, horário de Brasília, no Estádio Ernesto Rocco.