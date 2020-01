O motorista do caminhão de placa NXT 9086, Francisco Chagas de Assis Lima (40), prestou informações à polícia militar de Sena Madureira após o acidente que vitimou o motoqueiro, Carlos Felipe Suave da Silva (17), na manhã deste sábado (04), no quilômetro 17 da BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco.

Segundo Francisco, conduzia o caminhão de Feijó com destino ao Bujari, levando uma mudança. Na entrada do ramal do cassirian, o motoqueiro que seguia a sua frente tentou cruzar a estrada para o ramal sem sinalizar. O atropelamento foi inevitável.

O motorista contou que se viu impossibilitado de socorrer a vítima diante da gravidade do acidente e ligou para o SAMU. Em seguida, deixou uma mulher que viajava no caminhão, no local, e se apresentou na delegacia de Sena Madureira. Francisco fez o teste do bafômetro e comprovou que não havia ingerido bebida alcoólica.

A vítima, Carlos Felipe, conduzia uma moto Fan 160, de placa OXP 2184 e por ser menor de idade não tinha CNH. O SAMU e uma equipe do corpo de bombeiros foram até o local, mas, o jovem já havia falecido. Por se tratar de uma rodovia federal, a PRF esteve no na cena do acidente e colheu as informações. Segundo consta, o menor estava retornando para uma colônia no ramal do Cassirian. Esta foi a segunda vítima fatal no trânsito nos primeiros 4 dias deste ano, na região de Sena Madureira.