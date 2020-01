André Suenden da Silva, 35 anos, foi ferido com 3 facadas e levou um golpe de ripa na cabeça, na noite desta sexta-feira (3), na Rua Lourenço Lopes, no Bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

Segundo informações do irmão da vítima, André estava bebendo na companhia de dois “amigos”, quando ocorreu um desentendimento e a vítima entrou em luta corporal com os dois homens.

Um deles estava com uma faca e desferiu 4 golpes contra André, sendo que 2 facadas nas costas, 1 golpe no peito e 1 corte profundo na mão da vítima. Já o outro companheiro de bebedeira pegou um pedaço de ripa e atingiu a cabeça de André. Após a ação, os “amigos” fugiram do local.

O irmão da vítima acionou Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou André ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2° batalhão também estiveram no local e tentaram procurar pelos autores do crime, mas eles não foram encontrados. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.