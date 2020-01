Um adolescente de 17 anos morreu após sofrer um acidente na manhã deste sábado (4), no km 17 da BR-364, sentido Sena Madureira e Rio Branco.

Segundo informações de populares, o adolescente estava em uma motocicleta pela rodovia quando se chocou violentamente contra um caminhão.

O impacto foi tão forte que provocou a morte instantânea do rapaz. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU, esteve no local somente para atestar a morte da vítima.

Policiais Militares e o Policiamento de Trânsito estiveram no local resguardar e isolaram a área até a chegada da Polícia Rodoviária Federal – PRF, que realizou os devidos procedimentos. A motocicleta foi conduzida para o pátio do Detran por um guincho.