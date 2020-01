A prefeita iniciou o primeiro dia útil do ano vistoriando obras e conversando com moradores na região do centro e parte alta da cidade. No início da manhã desta quinta-feira (02), acompanhada de secretários, ela visitou os mercados Elias Mansour e Aziz Abucater, onde vistoriou obras. Em seguida ela visitou a Escola Monte Castelo, no bairro Apolônio Sales.

Durante a visita à escola, Socorro Neri junto com o diretor da escola, Paulo Oliveira, com os secretários de Educação, Moises Diniz e de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcos Venicio, definiram a execução de serviços de reforma e ampliação da unidade escolar que iniciarão nos próximos dias.

Após percorrer todas as dependências da escola, a prefeita determinou à equipe técnica da Prefeitura para elaborar um projeto de reforma e ampliação da unidade escolar, como forma de oferecer mais vagas à comunidade e melhores condições de trabalho e conforto para alunos, professores e demais servidores.

A escola funciona nos períodos da manhã e da tarde e atende alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, residentes no Apolônio Sales e bairros do entorno. Atualmente a escola possui sete salas de aulas, com 14 turmas nos dois períodos.

“Fico muito feliz com a visita da prefeita Socorro Neri, que por atuar na área da Educação é sensível às nossas demandas”, enfatizou Paulo Henrique.

De acordo com a prefeita, os trabalhos na escola Monte Castelo marcam o início dos serviços de reforma e ampliação de todas as unidades escolares da rede municipal que estão necessitando de melhorias. No caso da referida escola os serviços serão custeados com recursos próprios da Prefeitura.

Identificando demandas

Após visitar a escola Monte Castelo, no Apolônio Sales, Socorro Neri visitou o bairro Altamira, na parte alta da cidade, onde conversou com moradores e conheceu as demandas mais urgentes dos moradores.

Após percorrer o bairro e conversar com moradores, Socorro Neri determinou à direção da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB) que realize serviços de recuperação nas vias do bairro.

“Estou muito satisfeito em lhe conhecer, nesse momento em que nós moradores precisamos de melhorias em nosso bairro. Que Deus continue lhe dando forças para trabalhar mais pela cidade”, desejou o aposentado Francisco Pereira da Silva, de 73 anos, que há 28 anos reside na região.

“O nosso desejo é de fazer muito mais. Porém, nem sempre as coisas funcionam como nós queremos. Temos limites orçamentários, mas continuaremos nosso trabalho de maneira séria e com muita determinação. Em 2020 faremos muito mais”, afirmou a prefeita.