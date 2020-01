O G1 divulgou nesta quinta-feira, 2, a avaliação do cumprimento das promessas dos prefeitos das capitais. Em Rio Branco, a administração da prefeita Socorro Neri cumpriu 59% das metas estabelecidas pelo plano de governo e está bem acima da média nacional de cumprimento das promessas.

No ranking nacional a capital acreana ocupa a quarta melhor posição e a primeira entre as capitais da região norte. Pelo levantamento, no terceiro ano de mandato os prefeitos cumpriram 39% dos compromissos assumidos na campanha de 2016. Pela perspectiva de gênero, entre as três mulheres que governam capitais brasileiras – Palmas, Boa Vista e Rio Branco – Socorro Neri é a que mais cumpriu metas do Plano de Governo até agora.

Mais um indicador de que, apesar das dificuldades econômicas e da restrição de recursos financeiros, a gestão da cidade de Rio Branco vem se destacando pela responsabilidade no uso dos recursos públicos. “A execução do Plano de Governo 2017-2020 mostra o nosso compromisso com as metas e demandas pactuadas com a população no momento da eleição”, afirmou a Prefeita Socorro Neri.

O balanço demonstra que, das 54 metas traçadas há quatro anos, 59% já estão completamente concluídas. Outras 21% estão em andamento e outras 20% ainda não foram cumpridas. Importante destacar que as promessas se constituem em grandes realizações que afetam diretamente a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, metas de grande envergadura, das quais estão a construção de dois mercados, de nove quadras de esportes, três campos de futebol, construção do Centro de Iniciação ao Esporte, de cinco novas creches, de oito novas UBS e do Centro de Referência para o Cuidado de pessoas com Autismo e Microcefalia.

Na Saúde, destaca-se também o serviço de entrega de medicamentos em casa que passou a ser ofertado em agosto de 2019. Nesta área, 100% dos objetivos traçados em 2016 foram atingidos, e a gestão da prefeita Socorro Neri segue em busca de novas formas de atender o cidadão, melhorando os serviços já existentes e buscando inovação para aqueles que já são ofertados.

A Assistência Social e Direitos Humanos também se destaca ao atingir 67% de suas metas. A Prefeitura de Rio Branco mantém em pleno funcionamento o Programa de Bolsa-Estágio para estudantes universitários, Rede Municipal Integrada de Atendimento à Mulher, oferta de cursos profissionalizantes para jovens de baixa renda, além da implantação do Centro de Referência para a Pessoa Idosa.

Em relação às outras áreas com projetos em andamento, a prefeita Socorro Neri definiu que as equipes se empenhem na conclusão. “Esse balanço do Plano de Governo nos auxilia a verificar onde estamos avançando mais rápido e aonde temos que empreender mais esforços. Este resultado não abrange toda a magnitude do que é o cuidado de uma cidade, mas nos dá uma visão de como anda nosso trabalho, além de que se trata de um excelente mecanismo de transparência e controle social, o levantamento do G1 indica que nossa Prefeitura tem um percentual de execução extraordinário, considerando todo o cenário econômico adverso no nosso país”, resumiu a prefeita.