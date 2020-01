Um noivo surpreendeu os convidados em pleno casamento após exibir no telão do local onde ocorria a cerimônia, na China, um vídeo em que a noiva faz sexo com o cunhado. O caso aconteceu na última quinta-feira (26), em Fujian, na região Sudoeste do país. As informações são do portal chinês Apple Daily.

Quando começou a exibir o vídeo, de cerca de cinco minutos, o noivo se dirigiu à noiva e disse: “você achava que eu não sabia?”

Ao ouvir a revelação, a mulher jogou o buquê no noivo, iniciando uma confusão em cima do altar. O casal estava junto há dois anos e eram noivos há seis meses, segundo o site.

Assista à gravação.

Em outro vídeo que também mostra o casamento, os pombinhos aparecem andando por um corredor e depois de pé no altar ou num palco, na hora do “sim” (ou, nesse caso, do “não”).

É nesse momento que um mestre de cerimônias é ouvido dizendo aos presentes: “agora vamos mostrar os vídeos de como os noivos cresceram”. No entanto, momentos depois, o vídeo da traição começa a ser reproduzido no telão.

Controvérsia

Apesar da repercussão mundial, muitos internautas desconfiaram da veracidade da situação. Para alguns, pode se tratar de um golpe de marketing, já que a filmagem só apareceu no aplicativo “Aubergine Video” e mostrava o logo da empresa.

Segundo o taboide inglês Daily Mail, mesmo sob dúvidas da veracidade, o assunto foi amplamente divulgado pelos principais meios de comunicação em língua chinesa, incluindo Sina, da China continental, Ettoday, de Taiwan, além do próprio Apple Daily, que é de Hong Kong.

Segundo o blogueiro Jiang Zhe Hu Ba Jie (uma espécie de Leo Dias da China), a noiva traiu o noivo depois de sofrer violência doméstica do companheiro.

Ele conta que ela teria concordado em se casar depois que o noivo prometeu pagar um apartamento e um carro para ela. O blogueiro ainda acrescentou que a noiva admitiu a traição e solicitou que o noivo tirasse os vídeos da internet.

Ainda na versão do blogueiro, a jovem e seu cunhado desenvolveram sentimentos um pelo outro depois que este começou a tentar mediar as situações de conflito vividas entre ela e o noivo.

Além disso, comenta que a traição foi descoberta depois que o traído instalou uma câmera de segurança no que seria a futura residência do casal, durante um projeto de reforma. Os relatos também sugerem que a irmã da noiva está grávida de seis meses.

Os clipes envolvendo o suposto incidente foram removidos da plataforma de mídia social chinesa Weibo, mas ainda circulam no Twitter e no aplicativo de mensagens WeChat