Romário Vieira Magalhães, 28 anos, foi ferido com um tiro no abdômen, na noite desta sexta-feira (3), enquanto caminhava pelo Beco Buritis, na Travessa Fialho, no Bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco.

Segundo informações da esposa da vítima, Romário foi baleado após ser abordado por dois criminosos que estavam em uma motocicleta. O garupa sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos, mas apenas um atingiu a vítima, no abdômen. Romário ainda conseguiu correr até a própria residência e pediu ajuda a sua companheira.

Após a ação, os criminosos fugiram, e a mulher acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros atendimentos e encaminhou Romário, em estado grave, ao pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais Militares do 2° batalhão ainda tentaram procurar pelos criminosos na região onde o fato aconteceu, mas ninguém foi encontrado. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).