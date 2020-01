O avanço da criminalidade no estado do Acre, e a modalidade de invasão de casa para execução deixa a segurança pública em débito com a sociedade.

Na manhã desta sexta-feira (03), em plena luz do dia, bando da facção Comando Vermelho invadiu uma casa na Cidade do Povo e executou uma jovem de 26 anos, na frente da irmã da vítima e de uma criança de 3 anos.

Rosemilda Oliveira da Silva, 26 anos, foi morta com 3 tiros, dentro da própria casa, na Rua Vereadora Maria Antônia, na quadra 1 do Conjunta Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações da irmã que é testemunha da execução, Rosenilda juntamente com a irmã e uma criança de 3 anos, haviam acabado de acordar, quando dois homens chegaram em uma motocicleta, desceram da moto e de posse de uma arma de fogo invadiram a residência, passaram pela duas moradores e foram até a vítima que estava no quarto e fizeram 3 disparos, sendo que 2 tiros pegou na cabeça e um no ombro de Rosemilda. A irmã da vítima falou para nossa reportagem que não disse nada e nem reagiu pois teve medo de morrer, e com essa atitude conseguiu escapar ilesa do crime.

Após efetuarem o crime, os bandidos fugiram do local e a irmã acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram, só puderam atestar a morte da jovem.

O que chama atenção é que no mesmo momento em que acontecia a execução, na Cidade do Povo, a Polícia Militar realizava uma operação com início na ponte metálica e em quase todos os arredores da região do 2° Distrito de Rio Branco.

A ousadia dos criminosos é tão grande que em menos de cinco horas, foram realizadas duas invasões a residência no Residencial Cidade do Povo, e em ambos o resultado foi morte.

O corpo foi levado ao IML para identificação e exames cadavéricos.

Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) colheram as informações e iniciaram as investigações do caso.