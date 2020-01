No apagar das luzes de 2019, a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC), anunciou o empenho de recursos extraorçamentários para a ampliação de escolas nos municípios de Porto Acre e Senador Guiomar.

Cada município receberá R$ 700.000,00 para reconstrução de escolas e melhorar o conforto dos alunos. Em Porto Acre a escola escolhida foi a Escola Pequeno Príncipe, na Vila do V. Em Senador Guiomard, a escola que será ampliada é a Professor Orlando de Souza Viana.

Segundo Mara Rocha, as escolas foram escolhidas atendendo às lideranças tucanas dos municípios contemplados.

“As lideranças tucanas em Porto Acre e Senador Guiomard me avisaram sobre as condições precárias dessas escolas. A educação é um direito de todos e não podemos sonhar com um Acre desenvolvido sem garantir a educação de qualidade no nível fundamental, por isso busquei recursos no MEC, visando ajudar a dar melhores condições físicas aos alunos”, afirmou Mara Rocha.

A parlamentar já projeta 2020: “Neste ano que se inicia, com mais experiência e conhecimento em Brasília, redobrarei esforços para conseguir mais recursos, além das emendas parlamentares, de forma a ajudar o Governo a desenvolver, de verdade, o nosso Acre. Minha promessa é de muito esforço para que todos os 22 municípios acreanos possam planejar, e alcançar, seu desenvolvimento, com infraestrutura, lazer, educação e saúde de boa qualidade”, finalizou..