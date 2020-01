Vinte e sete jogadores vão iniciar a pré-temporada no Ninho do Urubu na próxima terça-feira. O Flamengo divulgou a lista de atletas que se apresentarão no CT para o início dos treinos da temporada 2020. Os jogadores que participaram do Mundial de Clubes, no fim de dezembro, só se apresentarão no dia 22.

O Flamengo inicia a pré-temporada no dia 7 de janeiro sem os atletas que jogaram o Mundial de Clubes — Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Atletas que vão iniciar a pré-temporada: Bill, Dantas, Gabriel Batista, Gustavo, Guilherme Bala, G. Noga, Hugo Moura, Hugo Souza, Ítalo, João Lucas, João Gomes, Lucas Silva, Luiz Henrique, Matheus França, Natan, Pepê, Rafael Santos, Ramon, Richard Rios, Rodrigo Muniz, Thiago Santos, Thiago Fernandes, Vinícius Souza, Vitor Gabriel, Wendel, Yago e Yuri César.

A estreia do Flamengo em 2020 está marcada para o dia 18 de janeiro, pelo Campeonato Carioca, contra o segundo classificado na seletiva do Estadual (Nova Iguaçu, Friburguense, America-RJ, Macaé, Portuguesa-RJ ou Americano). O Rubro-Negro vai jogar a Taça Guanabara com o time sub-20.