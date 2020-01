A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) divulga o resultado da primeira etapa do processo seletivo simplificado para o cadastro de reserva para a área de coordenador dos pólos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB), nos municípios de Acrelândia, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

O processo é composto por quatro etapas de caráter eliminatório, classificatório e entrevista. Será classificado para a função de coordenador de pólo, por pólo UAB, o candidato que alcançar o maior número de pontos resultante da soma total da pontuação obtida em todas as etapas.

O coordenador de pólo irá receber uma bolsa no valor de R$ 1.100,00 mensais.

Acesse aqui o resultado