Os roubos não cessam e a segurança pública só sabe informar em nota que a violência vêm diminuindo na capital, o que na realidade não é o que está acontecendo. Mais duas famílias foram mantidas reféns por criminosos na madrugada desta quinta-feira (2) e tiveram seus bens roubados. Entres as vítimas está um Médico Cirurgião do pronto socorro de Rio Branco e até mesmo um sargento da Polícia Militar e sua família. Os crimes ocorreram no Residencial Petrópolis no Conjunto Mariana e no bairro Conquista.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, por volta das 3h da madrugada, o Médico Cirurgião, estava chegando em casa, e ao parar o seu veículo para abrir o portão, um homem não identificado se aproximou e de posse de uma arma de fogo anunciou o assalto. O criminoso mandou o médico entrar na sua residência e fechar o portão, em seguida após alguns minutos, mandou que a vítima abrisse o portão para que outros dois comparsas entrassem na casa. A vítima e sua família ficou na mira dos bandidos por alguns minutos e tiveram pertences subtraídos.

Moradores e o vigilante do bairro

ao perceberem ao movimentação na casa do Médico, acionaram a Polícia Militar, que se deslocou até o local, a polícia fez um cerco na residência, momento que avistaram um dos envolvidos portando uma arma de fogo, pulando o muro da residência. A guarnição conseguiu interceptar o suspeito que tentava fugir, bem como prender outros dois indivíduos.

Foi apreendido um revólver calibre 38, com 6 munições intactas e os presos que foram identificados como Nakson Natanael Silva de Araújo, Evandrius de Azevedo Wancerlei e Ames Santos Pinheiro foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Ainda pela madrugada desta quinta-feira, um Sargento da Polícia Militar e sua família ficaram sob a mira de criminosos armados e viveram momentos de terror.

De acordo com informações da esposa de um Sargento, toda família estava dormindo quando quatro homens quebraram o portão e a porta detrás da casa, entraram na residência, anunciaram o assalto e renderam o policial, a esposa, um adolescente de 12 anos e a sogra do Sargento.

“A violência nosso estado infelizmente cresceu, pela madrugada entraram na minha casa, renderam minha mãe, colocaram uma arma na cabeça dela, uma faca no seu pescoço, renderam meu filho de 12 anos, meu esposo, roubaram nossos pertences, celulares, as alianças, nosso carro e até o arma do meu esposo. Não dar mais pra morar em Rio Branco”, disse a esposa do Policial Militar.

Após a ação, os bandidos fugiram no veículo Chery Cielo, de cor Cinza, placa IRT-5389 levando todos os pertences da família.

A Polícia Militar foi acionada e segue em busca de prender os criminosos que foram visto trafegando no veículo pela manhã na região do 2° Distrito de Rio Branco.

Em uma matéria divulgada por um site na manhã desta quinta-feira, o Comandante da Polícia Militar Coronel Ulisses, chegou a afirmar que os roubos aumentaram no estado, os crimes de furtos e roubos, inclusive de veículos, vêm aumentando por causa da elevação no preço das drogas.

“A medida em que aumentamos a apreensão de drogas, o preço se eleva no mercado do crime por conta da diminuição da oferta. Paralelamente a isso, aumenta os crimes de roubos porque os bandidos querem trocar os bens roubados por droga para fazer dinheiro”, revelou o comandante da Polícia Militar, coronel Ulysses Araújo.

Por Davi Sahid