A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, através do Centro de Estudo de Línguas (CEL), tornou público o processo de matrícula para cursos de línguas estrangeiras. Os cursos serão destinados, prioritariamente, a alunos da rede pública de ensino fundamental (6° ao 9°) e médio e, extraordinariamente, caso haja vagas remanescentes, a alunos da comunidade em geral. No total, estão sendo ofertadas 810 vagas divididas entre os cursos de inglês, espanhol, francês, italiano e libras.

Para participar o candidato terá que realizar a pré-matrícula on-line, preenchendo um formulário de cadastro em endereço eletrônico. O período de inscrição para alunos da rede pública de ensino será das 8h do dia 20 às 12h do dia 23 de janeiro. Para os candidatos da comunidade, que irão concorrer às vagas remanescentes, o período de inscrição se dará das 8h do dia 28 às 12h do dia 30 de janeiro.

As vagas serão preenchidas por ordem de cadastro. Após o envio das informações, o solicitante poderá acompanhar a situação on-line, através do endereço eletrônico, informando o CPF utilizado para realizar a inscrição. Aprovada a pré-matrícula, o aluno deverá dirigir-se à secretaria escolar do Centro de Estudos de Línguas e entregar a documentação comprobatória.

Para o curso de inglês serão destinadas 500 vagas; espanhol 240 vagas; francês 20 vagas; italiano 20 vagas; e para o curso de libras 30 vagas.

(ACESSE O EDITAL AQUI)

ALUNO DA REDE PÚBLICA: FAÇA SUA PRÉ-MATRÍCULA ONLINE AQUI)

COMUNIDADE: FAÇA SUA PRÉ-MATRÍCULA ONLINE AQUI)