O Corpo de Bombeiros do Acre faz buscas pelo corpo de Francisco Albenizio Lima de Souza, de 44 anos, que desapareceu nas águas do Rio Juruá, na comunidade São Luiz, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, Francisco estava sobre efeito de bebida alcoólica, no momento em que colocava um motor na popa de um barco. Porém, ele acabou se desequilibrando e juntamente com o motor, caiu e desapareceu nas águas.

Durante o dia de quarta, o Corpo de Bombeiros realizou buscas, mas sem sucesso. Mas, na manhã de hoje, os homens renunciaram as buscas na tentava de encontrar o corpo.