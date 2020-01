O adolescente Denilson, de apenas 15 anos, morreu depois de ser atingido por um raio. O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (1) na comunidade Santa Bárbara, na BR-307.

Segundo um amigo da família, estava chovendo no momento do acidente e o jovem estava dentro de casa. Os pais dele estavam fora da residência, mas também sentido o impacto do raio.

O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Segundo um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Acre é o terceiro Estado do Brasil com maior densidade de raios.