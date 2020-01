Um vídeo gravado nas comemorações entre o Natal e o Ano Novo, em vários pontos do Acre, mostram diversos “excessos” de algumas pessoas no Acre e em outros estados.

Um homem ainda não identificado e possivelmente alcoolizado, aparece com muita alegria comemorando o Natal, na Avenida Chaves, em Sena Madureira

No vídeo, ele aparece “desfilando” e dançando. Tudo estaria tranquilo e dentro da normalidade. Se ele não estivesse completamente nu. Isso mesmo, após tomar umas e outras, o cidadão tira a roupa e decide fazer uma dancinha no meio da rua na frente da sede da Prefeitura de Sena Madureira.

Já no outro vídeo, gravado no município de Santana do Acaraú, no estado do Ceará. O homem é carregado em uma motocicleta por dois amigos.

“Esse modo de transporte não é legalizado no Brasil, e nem como seria essa nova modalidade de entrega, pois, temos entregadores de pizza, de lanche, de comida, mas de gente, é a primeira vez”, disse uma internauta em tom de brincadeira ao postar o vídeo.