Dois motociclistas identificados como Erik e Rodrigo ficaram feridos após sofrerem um acidente, na início da noite desta quarta-feira (1), na Rua Maranhão, no Bairro Cohab, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Erik estava em uma moto modelo Biz e Rodrigo em uma Bros, alcoolizados e trafegando em sentidos diferentes, quando acabaram colidindo frontalmente. Erik ficou com fratura exposta no fêmur, e Rodrigo ficou apenas com escoriações.

Eles foram encaminhados por uma ambulância básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital João Câncio Fernandes. Erik está em estado de saúde grave e Rodrigo estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local e realizou os devidos procedimentos com o Policiamento de Trânsito. As motos foram levadas ao pátio do Detran.