No primeiro dia do ano de 2020 ocorreram dois acidentes, na Avenida Nações Unidas e outro na Avenida Ceará, em Rio Branco. Os acidentes ocorreram por volta das 5h30

O casal Thays de Cassia e Leandro de Lima trafegava de carro sentido centro-bairro na Av. Nações Unidas, quando perderam a direção e bateram violentamente contra um poste de energia elétrica.

Apesar do forte impacto, as vítimas saíram apenas com algumas escoriações. Populares acionaram os Bombeiros, que atenderam o chamado com o Samu.

No local não foi necessária a intervenção dos bombeiros para serrar as ferragens, pois, tanto o condutor quanto a passageira não estavam presos. O Samu encaminhou as vítimas para o pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde estável.

Na saída da primeira ocorrência, os Bombeiros presenciaram um motociclista jogado na pista. O homem caiu ao tentar fazer a rotatória da AABB, na Av Ceará, quando ele se desequilibrou ao fazer a manobra.

Os Bombeiros acionaram o Samu para encaminhar o homem ao pronto-socorro de Rio Branco, que estava em estado de saúde estável.

Policiais militares da BPTrans também foram acionados e isolaram a área para o trabalho da perícia. O Policiamento de Trânsito também esteve no local e realizou os devidos procedimentos.