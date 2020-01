A adolescente Amanda Silva Barbosa, 17 anos, vulgo “Cabulosa”, foi morta com 2 tiros e 12 facadas, na noite desta quarta-feira (1), na Travessa da Amizade, na Rua da Sanacre, no Bairro Santa Inês, região do segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Amanda saiu da própria residência e estava indo na casa de uma amiga, quando, na esquina da rua, dois homens que seriam membros do Comando Vermelho, abordaram e começaram a caminhar com ela.

Os criminosos então efetuaram 12 golpes de faca contra Amanda. A jovem tentou correr, mas os criminosos sacaram uma arma de fogo e efetuaram dois disparos que atingiram o ombro da vítima. Ela ainda correu por cerca de 300 metros e tentou se esconder dentro da casa da tia dela, mas Amanda não resistiu e morreu.

Policiais Militares do 2° Batalhão foi acionado, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

Os militares isolaram a área até a chegada da perícia criminal. Segundo o perito, a jovem perdeu muito sangue, pois, os golpes de faca foram em pontos vitais, causando a morte da adolescente. O corpo dela foi levado ao IML, para os exames cadavéricos.

Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já coletaram algumas informações e iniciaram as investigações do caso.