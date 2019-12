Dois homens armados entraram em um ônibus que faz a linha intermunicipal Rio Branco/Bujari e anunciaram um assalto, na noite desta segunda-feira (30). O fato aconteceu na Estrada do Aeroporto Internacional de Rio Branco, na BR-364.

Segundo informações do motorista, os bandidos subiram no coletivo na rotatória que dá acesso ao Bairro Universitário, e quando o ônibus seguia viagem próximo ao Igarapé Batista, um dos criminosos tirou um revólver da cintura e apontou para a cabeça do condutor do veículo.

O outro bandido também estava com uma arma de fogo, mas o profissional do transporte coletivo não soube identificar qual era. Os meliantes fizeram o limpa nos passageiros e levaram o pouco dinheiro que havia no caixa do coletivo. Após a ação, os criminosos desceram e saíram correndo.

O motorista levou o veículo à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde fez um Boletim de Ocorrência e informou aos militares as características dos suspeitos. Os agentes ainda tentaram procurar pelos criminosos na região onde acontece o assalto, mas não obtiveram êxito.