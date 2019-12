Voltando as tetas

O ex governador do Acre, Tião Viana (PT), conseguiu na justiça o direito de voltar a receber a pensão de aposentadiria, conferida aos ex chefes do executivo no valor de R$ 33 mil reais.

A decisão favorável a Tião Viana, foi assinada pelo Desembargador Samoel Evangelista, no último sábado 28.

No despacho, evangelista argumentou ainda que em caso de descumprimento, o acreprevidencia poderá ter que pagar multa diária no valor de R$ 2 mil.

“Defiro o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, devendo ser mantido ou imediatamente restabelecido o pagamento da pensão, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a 30 dias, até ulterior análise”, decidiu o desembargador.

Além de Tião Viana, também ganharam na justiça pelo direito à aposentadoria, os ex governadores Jorge Viana (PT) é Flaviano Melo (MDB).