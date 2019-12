Técnicos do Departamento de Gestão e do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação da Educação (Simaed) da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) estão realizando desde a última sexta-feira, 27, até esta segunda-feira, 30, uma série de reuniões com as equipes gestoras das escolas estaduais, divididas por regional.

As matrículas para alunos novos, ou seja, que não estudam ainda em uma escola pública estadual, acontecerá no período de 6 a 10 de janeiro de 2020, pela internet. A técnica do Departamento de Gestão da SEE, Vaneide Marin, explica que todo o processo de matrículas para o próximo ano letivo está sendo planejado há quatro meses e iniciou ainda no mês de novembro com a rematrícula dos alunos que já fazem parte do sistema.

“Está sendo tudo feito com muito carinho, com muito cuidado, sempre com o acompanhamento dos gestores e a expectativa é que tudo aconteça da melhor maneira possível, como foi planejado. Nossa intenção principal é que os pais procurem as escolas, respeitando cada etapa desse cronograma pra que não haja aquele tumulto, aquelas filas enormes porque, em primeiro lugar, pra quem já é nosso aluno, a vaga na sua escola já está garantida”, explica Marin.

Ao acessar a plataforma do Simaed o responsável vai encontrar as informações necessárias, um tutorial para auxiliar na realização da pré-matrícula, assim com a relação de escolas com vagas disponíveis, etapas e turnos oferecidos.

Após finalizar a solicitação é só aguardar a confirmação, que será disponibilizada na mesma plataforma, conforme explica o técnico Edivan Freitas, também do Departamento de Gestão da SEE. “Após esse procedimento de solicitação o responsável precisa aguardar o resultado que sairá entre os dias 20 a 24 de janeiro, mesmo período em que ele precisará comparecer na escola com os documentos necessários pra confirmar e efetivar aquela matrícula”, destaca.

Para o professor Francisco Leite, gestor eleito da escola José Sales de Araújo, localizada no Conjunto Universitário, “a secretaria tem buscado se aproximar cada vez mais da necessidade da escola. Pra mim, essa organização da forma como está sendo exposta aqui representa isso e nos anima muito porque as informações estão mais claras, mais objetivas. Acredito que tem tudo pra que as matrículas aconteçam da melhor forma possível”, avalia.

Marin explica ainda que “encerradas todas essas etapas, as escolas farão um novo levantamento da quantidade de vagas remanescentes e elas serão destinadas aos alunos que já faziam parte da rede, mas que por algum motivo particular a família deseja mudar o estudante de escola. Isso vai acontecer de 27 de janeiro a 3 de fevereiro. O ano letivo na rede pública estadual está previsto para iniciar no dia 4 de fevereiro de 2020.

Em breve, o link para acessar a plataforma do Simaed e fazer a solicitação de matrícula estará disponível na página inicial da Agência de Notícias do Acre.