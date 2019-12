A prática de esporte faz bem para o corpo, proporciona saúde e ocupa a mente. Pensando nisso, o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com o Ministério Público do Trabalho, tem proporcionado melhor qualidade a crianças e adolescentes que são beneficiados pelo projeto Esporte e Arte na Comunidade: Chegando na Frente.

Nesta segunda-feira, 30, a Sejusp entregou à Associação Desportiva Taekyon e ao grupo Acre Capoeira materiais desportivos tanto para a prática de taekwondo, quanto de capoeira. Foram disponibilizados protetores, raquetes de chutes, kimonos, dentre outros materiais.

O chefe de departamento, Abrahão Púpio, destacou que as atividades desenvolvidas pelas associações desportivas são de suma importância para o combate à criminalidade. “Nós vemos que muitos adolescentes são recrutados para a marginalidade, para o crime. Esse trabalho faz com que as crianças sonhem em ser atletas e aparecer na televisão não como criminosas, mas como vencedoras” afirmou.

O mestre Ivan Iwamoto explicou o que o trabalho social realizado pela Associação Desportiva Taekyon teve início no município de Plácido de Castro em 1998 e foi reiniciado em Rio Branco no ano de 2013. “Quando eu vim morar em Rio Branco eu Senti a necessidade de colocar esse projeto nas imediações do distrito industrial, onde tem muitas famílias que ficam distante do centro da cidade para procurar academias”, disse.

O trabalho da instituição atende atualmente cerca de 30 adolescentes, porém, mais de 400 alunos das escolas estaduais da redondeza já passaram pelo projeto. As aulas acontecem três vezes por semana, às 19h, na Escola Alcimar Nunes Leitão. “É um trabalho que vem dando certo, transformando a vida de muitos jovens, educando, disciplinando, com base nos conceitos das artes marciais” explicou o mestre.

Já Jonas Avelino dos Santos, professor do grupo Acre Capoeira, destacou o trabalho social realizado pela equipe na região dos bairros Tucumã e Rui Lino, ao afirmar que o projeto é focado na recuperação de crianças em situação de vulnerabilidade social. O grupo atende mais de 60 crianças durante o período escolar e atua na Escola Creche Irmãos Mi e Bino.

Sobre a doação, o professor afirmou ter chegado na hora certa, pois até o batizado havia sido adiado por falta de recursos. “Não estávamos sem recursos para mandar fazer as camisa, algumas crianças ainda estavam sem abadá, então chegou em uma boa hora para somar”, disse satisfeito.

Alguns pais também estiveram presentes no ato da entrega e ressaltaram as mudanças proporcionadas na vida dos filhos por meio da prática de esportes. O senhor Alex Elias Braga, pai do adolescente Jean Pedro de 15 anos frisou que o filho obteve disciplina e foco para o desempenho escolar.

O servidor público Máximo Chaves, que tem dois filhos inseridos nas atividades, agradeceu aos professores e afirmou que o projeto é um presente na vida dos pais. “A educação está na família e vocês ajudam. Então é isso que deixa a gente gratificado. É muito bom e eu agradeço de mais a vocês”, disse.