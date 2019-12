Na celebração dos 137 anos de Rio Branco, a Prefeita Socorro Neri entregou a Comenda Volta da Empreza para seis personalidades que se destacam nas áreas de artes, cultura e política, entre outros, em um evento realizado na noite de sábado, 28, no Hotel Terra Verde. São eles: Francisca Gabriel, conhecida como Madrinha Chica, Padre Massimo Lombardi, procuradora Patrícia Rêgo, empresário Ricardo Leite, Grã-Mestre Fernando Zamora e ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre

Durante sua fala, a prefeita ressaltou que nada mais justo do que no dia do aniversário da cidade, homenagear esses cidadãos e cidadãs que tanto contribuem para a capital. “Essa é a mais alta honraria entregue pelo Município, por isso, escolhemos de forma muito criteriosa quem serão nossos comendados. Cada um dos que receberão a homenagem neste ano merecem devido reconhecimento, pois se destacaram e ainda se destacam em suas áreas de atuação”, disse Neri.



Criada em 2008 pelo então prefeito Raimundo Angelim, a Comenda Volta da Empreza tem em seu nome uma referência à primeira denominação dada à cidade de Rio Branco no período de sua transição de seringal a povoado.

Esta edição foi a primeira a homenagear seis nomes, sendo dois para cada grau: o grau Fundador, que tem Neutel Maia como patrono, e destina-se a reconhecer os que se destacaram por sua significativa contribuição no campo social, cultural, econômico, humanitário, desportivo, ou outros de notável importância para a cidade, bairro ou comunidade.

O grau comandante tem o Coronel José Plácido de Castro como patrono, e é destinado a homenagear os que contribuíram, por meio de atos extraordinários, com a comunidade, para a consolidação da cidade em nível regional.

Já o grau Chanceler, cujo patrono é José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, é a mais alta distinção da Ordem, e homenageia aqueles que tenham reconhecidamente prestado relevantes serviços ao município, ou que, no exercício da sua atividade, tenham destacado o nome de Rio Branco nos cenários nacional ou internacional.

Sobre os homenageados

Francisca Gabriel – Grau Fundador

Fundadora do Centro Espírita Obras de Caridade Príncipe Espadarte, Francisca Campos do Nascimento, ou Madrinha Chica, como é mais conhecida, dá continuidade à doutrina que lhe foi ensinada diretamente pelo Mestre Daniel e, como ele, segue atendendo a todos que buscam por sua ajuda e orientação.

Nascida em 7 de junho de 1934, na Vila Antimary (AM), ficou órfã muito cedo, aos três anos de idade, e foi criada por seus padrinhos de batismo. Em 1944, veio para Rio Branco com a família, local onde conheceu seu marido, Francisco Gabriel, com quem se casou em 1953 e teve 10 filhos.

“Eu agradeço de coração pela honra de hoje, por essa comenda que estou recebendo nesta data tão importante que é o aniversário de Rio Branco. Agradeço a prefeita Socorro Neri e todos aqui unidos neste momento”, pontuou madrinha Chica, emocionada.

Padre Massimo – Grau Fundador

Destaque por seu extraordinário trabalho em diversas paróquias de Rio Branco, sempre ao lado dos mais humildes, além de ser conhecido por sua mente aberta e voz ativa, Padre Massimo muitas vezes surpreende por suas posições ecumênicas e de tolerância com as diferenças.

Nascido em 4 de junho de 1945, na Vila Borgo a Mozzano, em Lucca, Itália, teve sua vocação desperta ainda muito cedo, aos 12 anos, quando ingressos no seminário, e aos 24, já era ordenado padre. Ao ler um livro sobre o Padra Paulino e a convite de Dom Moacyr, decidiu vir ao Acre, onde vive até hoje.

“Quando ouvem meu sotaque, muitos me perguntam de onde sou, e minha resposta sempre é “de Rio Branco, Acre”, pois já fazem tantos anos que estou aqui. Ninguém pode dizer que sou italiano, até sou pelo sotaque, mas meu coração está nesta cidade há 46 anos. Me sinto muito bem aqui, nessas extensões da mata, da floresta e, sobretudo, das diversidades biológica, cultural e religiosa. Estar aqui hoje recebendo essa honraria só reforça meu agradecimento a Deus que me chamou para viver nesse lugar”, conta Massimo.

Ricardo Leite – Grau Comandante

Sócio proprietário da maior universidade privada do Acre, a Uninorte, Ricardo Leite nasceu em Jales, interior de São Paulo, e veio para Rio Branco na década de 70, quando seus pais, o casal Marcos e Ana Maria Leite, se dedicaram a investir na educação formal, fundando a escola infantil “Primeiro Passo”, na Habitasa.

“Hoje eu gostaria de agradecer imensamente a prefeita Socorro Neri, pois minha família e eu estamos felizes e gratos por esse reconhecimento, afinal, nesses 137 de Rio Branco, em mais de 40 estamos aqui ajudando com o crescimento da área da educação. Dizemos com muito orgulho que formamos e mudamos a vida de milhares de pessoas”, destacou Leite.

Fernando Zamora – Grau Comandante

Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Acre, entidade fundadora da Associação Beneficente Solar das Acácias, que tem, entre outras ações, um bonito trabalho de apoio às populações em situação de vulnerabilidade nas áreas de assistência social, saúde e educação, Fernando Álvares Zamora nasceu em Martinópolis, São Paulo, e só tinha 8 anos de idade quando chegou por aqui, se tornando um homem reconhecido pelo duro trabalho nas terras da família.

“Nós não escolhemos onde nascemos, mas escolhemos onde vamos viver e onde queremos morrer. Rio Branco para mim é esse lugar: é meu lar. Quero agradecer a prefeita Socorro Neri não só por esse reconhecimento, mas também por ser uma grande parceira da maçonaria”, relatou Zamora.

Patrícia Rêgo – Grau Chanceler

Procuradora de justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Patrícia de Amorim Rêgo nasceu em Rio Branco e se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1990. Considerada uma das lideranças institucionais mais atuantes na proteção do meio ambiente e dos direitos difusos das populações tradicionais do Acre, tem sido uma das vozes femininas em favor da igualdade de gênero como resposta essencial à garantia de direitos violados da pessoa humana e da construção da justiça social.

Atualmente, Patrícia Rêgo é Diretora Geral do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MP, Coordenadora Geral do Centro de Atendimento à Vítima e do Núcleo de Atendimento Psicossocial do MP. Sua atuação na defesa dos direitos fundamentais tem sido fundamental para a justiça social de nossa cidade.

“Estou emocionada em receber essa honraria do município, ela tem um simbolismo muito forte para mim. Sou daqui, e vivi aqui a maior parte da minha vida. Foi aqui que casei, tive filhos e galguei minha profissão. Além de tudo, receber essa Comenda das mãos da primeira prefeita mulher, para mim, é um privilégio”, disse a promotora de justiça.

Marcus Alexandre – Grau Chanceler

Ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva nasceu em Ribeirão Preto (SP), em 1977. Cursou Engenharia Civil na Universidade Estadual de São Paulo, e hoje é casado com Gicélia Viana da Silva Médici Aguiar, com quem tem três filhos: Alexandre Gael, Ian Roberto e Caio Roberto.

Como prefeito, melhorou índices de educação, saúde, transporte público e transparência do município. Atuou em todos os bairros da cidade, com obras e investimentos, construção de novas unidades de saúde e creches, além de duplicar diversas ruas e avenidas.

“Esse é um momento muito especial para mim. Cheguei aqui há exatos 20 anos, com muita esperança e vontade de trabalhar. Construí minha vida e carreira aqui, e tive o grande privilégio de trabalhar para essa cidade. Sou muito grato por receber essa honraria das mãos da prefeita Socorro Neri, que está fazendo um excelente trabalho no nosso município, e de estar aqui, no aniversário da cidade, ao lado de pessoas que também têm histórias belíssimas”, ressaltou Marcus.