O Natal foi muito especial para o pequeno Rafael Santiago da Silva, de 6 anos, que escreveu uma carta contando sobre seu sonho de aprender a andar de bicicleta. O texto emocionou os Policiais Militares do 9º Batalhão, em Senador Guiomard, que resolveram dar o presente ao garoto.

Na carta, Rafael disse que iria ganhar uma bicicleta no seu aniversário no mês de agosto, mas seu pai foi assaltado em julho e o sonho foi adiado para uma data incerta. Então ele teve a ideia de fazer uma carta ao Papai Noel narrando os fatos e entregou no quartel da cidade.

“A equipe policial de Senador Guiomard resolveu adotar a cartinha e fez a entrega da bicicleta ao menino, que enfim realizou o seu sonho”, informou o 9º BPM.

Ações sociais da PM

Além da adoção de cartas, a Polícia Militar do Acre ajudou pessoas que passaram o Natal em situação de vulnerabilidade. Foi o caso da venezuelana Iriela Leon, que estava morando nas ruas de Tarauacá.

Policiais militares do 7º Batalhão viram a situação da mulher e resolveram encaminha-la às autoridades competentes. A secretária de Ação Social do município, Deise Figueiredo, recebeu a senhora Iriela e está ajudando a mulher.