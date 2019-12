A Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) anunciou, nessa segunda-feira (30/12) o empenho de recursos extraorçamentários para obras em Sena Madureira, Bujari e Assis Brasil. O valor total dos recursos empenhados soma quase R$ 2 milhões.

Para Sena Madureira o empenho foi de R$ 900.000,00 e os recursos servirão para a recuperação do ramal do Polo Agroflorestal Elias Moreira, o que facilitará o escoamento da produção agrícola daquela região.



Em Assis Brasil, Mara Rocha conseguiu empenhar R$ 500.000,00 para a construção de calçadas. E, em Bujari, o empenho é de R$ 573.000,00 e será utilizado na construção de um Mercado Municipal.

“Estou muito feliz com o resultado final do meu primeiro ano de mandato. Cheguei sem emendas parlamentares mas, ainda assim, fui a ministérios, pedi ajuda a ministros e chego ao final do ano conseguindo empenhar R$ 10 milhões em recursos extraorçamentários que auxiliarão a população do Acre em diversos municípios”, explicou a parlamentar.

Segundo Mara Rocha, suas indicações de recursos não obedecem a colorações partidárias: “Tenho buscado atender a todas as prefeituras, pois esses recursos servirão à população, independentemente de quem esteja à frente do executivo municipal. Temos que pensar nas necessidades dos moradores, que buscam melhores infraestruturas para produzir e gerar emprego e renda”, finalizou.