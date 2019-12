Dois homens, que não tiveram os nomes revelados pela polícia, foram presos por recepção e adulteração de documentos, na noite deste domingo (29), na Estrada do Calafate, no Bairro Esperança, em Rio Branco.

A Polícia Militar através do 1° Batalhão realizava um patrulhamento de rotina no bairro, quando avistaram os dois homens trafegando em uma motocicleta em atitude suspeita.

A guarnição deu ordem de parada, na qual foi atendida pelo condutor, e quando os militares fizeram uma verificação pelo documento e a placa, todos os dados coincidiram, mas os PMs observaram bem o modelo do veículo e perceberam algo estranho.

Os militares então fizeram uma consulta pelo chassi do quadro da motocicleta no sistema, que constatou que o veículo tinha restrição de roubo/furto, e estava circulando com uma placa clonada.

Diante dos fatos, a dupla foi conduzida para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi confeccionado um boletim de ocorrência e realizado os demais procedimentos.