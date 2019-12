Uma ação integrada entre forcas de segurança do Acre e Rondônia, obtiveram êxito na recuperação de um veículo, Chevrolet, S10, neste sábado, 28 de dezembro, em Guajará Mirim.

A ação das polícias é fruto de uma cooperação firmada entre a Secretaria de Segurança Pública do Acre com Estado de Rondônia, onde ações conjuntas e cercos programados, troca de informações, permitem a recuperação de veículos, entre os Estados, vale ressaltar que acordo similar foi firmado com o país vizinho, Bolívia.

O veículo foi visto em Guajará Mirim, e após denúncias, uma guarnição fez a verificação e constatou o registro de roubo.

O carro foi conduzido, para que sejam realizados os procedimentos necessários para restituição do automóvel ao proprietário.