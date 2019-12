Um homem conhecido apenas como “Capilé”, de aparentemente 35 anos de idade, morreu vítima de afogamento na tarde deste sábado (28), no açude de uma fazenda que fica na BR-364, na região do município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a rede de pesca que a vítima estava usando havia ficado presa em possíveis galhos no açude. Capilé desceu para desprender a rede, que em alguns instantes foi solta. Porém, ele não retornou para a superfície da água.

“Fomos acionados para o local e, após buscas, o corpo foi encontrado, por volta das 9h deste domingo, pelos bombeiros comandados pelo CB BM Souza Aguiar e os SD BM Járisson e Ramon”, disse o comandante do Corpo de Bombeiros, Major Falcão.

O corpo foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames.