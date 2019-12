Em comemoração aos 137 anos de Rio Branco, capital do Estado do Acre, a Prefeitura por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), em parceria com a Federação Acreana de Ciclismo (FAC) realizou na noite desta sexta-feira (27), um passeio ciclístico especial com um percurso de 10 quilômetros. Os participantes percorreram regiões históricas da cidade, passando pela avenida Amadeu Barbosa.

“Além de estimular a prática de hábitos saudáveis e da atividade física, a cicleata busca ser um momento de diversão e lazer para os ciclistas, haja vista, que na gestão da prefeita Socorro Neri, a cidade estar mais iluminada o que proporciona aos praticantes dessa atividade esportiva um agradável passeio noturno”, disse Sérgio de Carvalho, diretor presidente da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil.

A concentração da cicleata foi na Praça da Revolução, no centro histórico. De lá os ciclistas percorreram várias ruas e avenidas, inclusive do Segundo Distrito, dando um giro pela cidade, até chegar em frente à Prefeitura de Rio Branco.

Além da prefeita Socorro Neri, o passeio ciclístico (cicleata) também contou com a presença de várias outras autoridades municipais, secretários, diretores e o vice-presidente da Federação Acreana de Ciclismo, Reginaldo Batista.

“Além de reforçar a festividade do aniversário da cidade, a iniciativa do passeio ciclístico (cicleata) promove o envolvimento da comunidade e a prática do lazer. Nós precisamos de fato valorizar a cidade que temos. Mostrar às pessoas que há muito aqui que merece ser apreciado, valorizado e cuidado. A Prefeitura de Rio Branco tem feito essas ações buscando também estimular a práticas saudáveis entre a nossa população e o ciclismo é uma dessas práticas”, destacou Socorro Neri.

O vice-presidente da Federação Acreana de Ciclismo, Reginaldo Batista disse que o passeio noturno estimula a prática de atividades físicas, incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte. “São passeios seguros e divertidos. A cidade estra clara e o percurso é acessível para todas as pessoas”, disse.

“Comecei a participar dos passeios há um ano e meio e tem sido uma experiência fantástica. Fisicamente tenho me sentido muito melhor, mas o que realmente importa é bem a saúde”, observou Érica Soares, que trabalha com licitações.