O caçador Manoel Soares da Silva, 53 anos, ficou ferido após ser atingido por um disparo acidental, na tarde deste domingo (29), na Reserva Florestal do Antimary, no município do Bujari, no interior do Acre.

A vítima contou que estava em uma região mata para caçar, quando foi montar uma “espera” (armadilha típica para matar animais silvestres), mas a espingarda acabou disparando de forma acidental, acertando o joelho direito de Manoel.

Mesmo ferido, o homem conseguiu chegar na BR-364 e pediu ajuda para ir até o Bairro Praia do Amapá, na região do segundo distrito de Rio Branco, onde família dele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o caçador ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O caso deverá ser registrado na Delegacia de Polícia Civil, para ser averiguado algumas circunstâncias do ocorrido.